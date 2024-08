ÖVP, Grüne und FPÖ fordern: Linzer Bürgermeisterwahl am 8. Dezember

Was eine schöne Bescherung für Linz wäre - der neue Bürgermeister, oder die neue Bürgermeisterin, läge schon unter dem Weihnachtsbaum. Gefordert wurde die Festlegung dieses Termins in einem gemeinsamen Brief, unterzeichnet von allen Stadtsenatsmitgliedern und Gemeinderatsmandataren von ÖVP, FPÖ und Grünen, an die künftige Interims-Bürgermeistern Karin Hörzing Kraft.

Laut Auskunft des Landes Oberösterreich sei der 8. Dezember auch der erstmögliche Termin, an dem der kommunale Urnengang angesetzt werden könne. Laut der Allianz für den 8. Dezember habe Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, die heute im Stadtsenat Bürgermeister Luger vertreten hat, noch keine Präferenz für einen Wahltermin genannt.

"Wahl im Advent besser als Verzögerung"

In dem Brief heißt es wörtlich: "Wir haben sorgfältig abgewogen, dass ein Wahltermin im Advent für die Linzerinnen und Linzer besser ist als eine wochenlange Verzögerung über die Feiertage. Es ist das Gebot der Stunde, wieder rasch die nötige Stabilität auf politscher Ebene in der Landeshauptstadt zu sichern."