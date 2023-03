Oberösterreich setzt auf Training gegen Cybercrime

Die Aufklärungsquote liegt bei 59,5 Prozent und ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gesunken.

Mit 45.665 Tatverdächtigen verzeichnete Oberösterreich im Vorjahr die zweithöchste Zahl aller Bundesländer, auch die Zahl der ausländischen Verdächtigen steigt seit Jahren stetig an: Im Vorjahr ist der Anteil ausländischer Straftäter auf 38 Prozent gestiegen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den ungeklärten Straftaten aufgrund vieler "reisender Täter" um eine hohe Zahl an ausländischen Straftätern handeln dürfte.

Drei Morde - drei Frauen als Opfer

Gewaltdelikte sind in Oberösterreich im Vorjahr gestiegen - auf 9.624 Straftaten, die Aufklärungsquote ist hingegen leicht gesunken, auf 84,9 Prozent. Die Quote ist hier laut Polizei auch deshalb so hoch, weil sich diese Delikte hauptsächlich innerhalb der Familie und im Bekanntenkreis abspielen - 62 Prozent waren es im Vorjahr. 322 Mal wurde bei einem Gewaltdelikt eine Stichwaffe eingesetzt. 2022 wurden in Oberösterreich drei vollendete Morde verzeichnet - immer war eine Frau das Opfer.

Dass die Aufklärungsquote sinkt, ist laut Polizeidirektor Andreas Pils und Landeskriminalamtschef Gottfried Mitterlehner auf das massive Ansteigen der Internetkriminalität zurückzuführen – diese ist um 34 Prozent auf 8.512 Delikte gestiegen. Im Internet ist die Aufklärungsquote wesentlich geringer.

Cybercrime-Trainingszentren geplant

Die Polizei fordert deshalb neuerlich erweiterte Ermittlungsmöglichkeiten und wird noch heuer Cybercrime-Trainingszentren ausrollen, damit alle Polizisten im Land in Sachen Internetkriminalität besser qualifiziert werden. In Oberösterreich wurden im Vorjahr drei Morde verzeichnet, alle an Frauen. Die Gewaltkriminalität ist um 12,4 Prozent gestiegen.