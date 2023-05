Neue Kampagne der Stadt Linz: "Bro, noch ganz sauber?"

Die Stadt Linz reagiert nun gemeinsam mit der Linz AG, Linzer City/Cityring, der GWG sowie dem Ordnungsdienst mit einer umfassenden, bewusstseinsbildenden Kampagne auf das Problem.

Sujets auf sämtlichen Kanälen

In den Sujet setzt die Stadt auf jugendliche Sprache und zielt neben achtlos weggeworfenen MĂĽll auch konkret auf einfach hinterlassene HundstrĂĽmmerl ab. Und: Auch Sprayer werden konkret angesprochen: "Bro, noch ganz sauber?"

Gezeigt werden die Sujets auf sämtlichen Kanälen der Stadt sowie der Kooperationspartner – von der Beklebung von Bussen der Linz Linien bis hin zum Kundenmagazin. Ganz zentral und der Tonalität der Sujets entsprechend liegt ein Hauptfokus im Online-Bereich sowie in Sozialen Medien – allen voran Instagram und Youtube, um die jugendliche Zielgruppe abzuholen.

Die Werbeaktivitäten starten am heutigen Dienstag und werden in den kommenden Wochen sukzessive ausgebaut.

Größere Verpackungen auf der Straße

„Der öffentliche Raum in der Stadt Linz wird gerade in den warmen Jahreszeiten gern und viel genutzt. Wir stellen fest, dass sich die Form des Mülls in den vergangenen Jahren stark gewandelt hat und zunehmend Verpackungen mit großem Volumen – vom Bubble-Tea-Becher bis zum Pizzakarton – entsorgt werden", berichtet Martin Krammer, Direktor des Geschäftsbereiches Stadtgrün und Straßenbetreuung.

Ziel der Kampagne sei es, Bewusstsein zu schaffen und Menschen zu animieren, ihren Müll in einem der 3.100 städtischen Papierkörbe zu entsorgen, erläutert Krammer.