„Wenn Lebensmittel im Müll landen, verlieren wir alle“

152.000 Tonnen Lebensmittel werden alleine in Oberösterreich jährlich weggeschmissen. Damit könnte man laut OÖ Bauernbund 240.000 Menschen ein Jahr lang ernähren – oder umgerechnet die Stadt Linz samt den umliegenden Gemeinden Leonding und Pasching. „Würde man die Lebensmittelabfälle in Lkw füllen, so ergäbe das mit rund 130 Kilometern die Strecke von Linz nach Salzburg“, betont Michaela Langer-Weninger, OÖ-Bauernbund-Landesobfrau und Agrar-Landesrätin.

Mit der soeben gestarteten Bewusstseinskampagne des OÖ Agrarressorts „Stop food waste. Start recycling now“ soll die Bevölkerung für diese Thematik sensibilisiert werden. Dabei soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie viele Arbeitsstunden notwendig sind, bis ein Gericht auf dem Teller serviert wird. Deshalb setzen die Bäuerinnen in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die Konsumentenbildung, beginnend beim bewussten Einkauf bis hin zur richtigen Lagerung von Lebensmitteln.