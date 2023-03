Nach Halloween-Krawallen: Land startet „Aktion Respekt“

Die Halloween-Nacht in Linz wird aktuell am Landesgericht Linz strafrechtlich aufgearbeitet, ebenso laufen die Verfahren zur Aberkennung des zuvor gewährten Schutzstatus für 46 Personen.

Parallel dazu hat das Land Oberösterreich in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe das Aktionspaket „Respekt“ entwickelt. ÖVP-Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer erklärt: „Integration gelingt am besten mit Deutsch, Arbeit und Respekt. Mit Jugend-Integrationsmaßnahmen zum Thema Respekt reagieren wir auf neue Herausforderungen in der Jugend- und Integrationsarbeit.“