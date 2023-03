Linz: Illegales Bettlerlager wurde ausgeforscht

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion wurden in Linz zwei Bettlerlager mit insgesamt 17 Personen geräumt, beteiligt waren der Erhebungsdienst, ein Team des Ordnungsdienstes und 20 Polizeikräfte. Die illegalen Lager befanden sich in Abbruchhäusern am Boschweg im Linzer Chemiepark sowie unter einer nahegelegenen Brücke. Dabei trafen die Polizeikräfte und den Erhebungsdienst in den Häusern insgesamt zehn Personen, darunter einen Säugling im Alter von knapp einem Jahr, an. Unter der Brücke haben sieben Personen gelebt.