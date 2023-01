Magistrat Linz investiert in Straßenbau, Soziales und Bildung

Neben dem Magistrat sind es 24 Unternehmen, die zur Unternehmensgruppe Stadt Linz (UGL) gehören. Heuer sind Investitionen von 350 Millionen Euro geplant, der größte Teil kommt etwa von der Linz AG mit 181 Millionen Euro. Die fließen etwa in den Netzausbau von 5G.

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) weist bei der Präsentation der Pläne darauf hin, dass man mit den Investitionen bei den regionalen Betrieben für Aufträge sorgen würde. Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SPÖ) ergänzt: „Durch Investitionen in das Verkehrsnetz, in Begrünungsoffensiven sowie in die gute Qualität der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Seniorenzentren gestalten wir die Entwicklung der urbanen, lebens-werten und klimabewussten Landeshauptstadt.“