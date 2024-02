Linzer Burschenball-Desaster erreicht auch die Stadt-SPÖ

Die Turbulenzen innerhalb der SPÖ rund um den Ball der deutschnationalen Burschenschaft "Armina Czernowitz" am vorigen Samstag in Linz schlagen nach der Landespartei auch auf die Stadtpartei durch. Konkret auf die neue Stadtparteigeschäftsführerin Beate Gotthartsleitner.

Beate Gotthartsleitner, ihres Zeichens seit 1. Jänner Geschäftsführerin der Linzer Stadtpartei, war an besagtem Abend wie Binder im Pianino, dem Lokal des SPÖ-Parteikollegen Harald Katzmayr . Und: Sie postete ein strahlendes Bild von sich und ihrem Parteikollegen Binder in den sozialen Medien.

Gegenüber dem KURIER bestätigte sie, dass sie im Pianino war: "Aber nicht auf der After-Party des Burschenballs." Das Pianino sei ihr Stammlokal, sie habe nicht gewusst, dass eine so große Gruppe nach dem Ball in das Lokal stoßen würde.

Sie räumte auch ein, das Foto mit Peter Binder öffentlich gepostet zu haben, was ihr mittlerweile leid tut: "Wenn ein falsches Bild daraus entstanden ist, und wenn das jemand als unsensibel und verletzend empfunden hat, möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen."

Nicht auf Demo, sondern auf Travestie-Show

An diesem Abend im Pianino zu sein und darüber öffentlich zu posten, sei nicht ideal gewesen. Wobei sie für sich reklamiert: "Ich war vorher nicht auf der Demonstration, weil ich bei einer Travestie-Show war." Eine Veranstaltung, die so gar nicht mit den Zugängen der rechten Burschenschafter in Einklang zu bringen sei.