Oö. SPÖ-Grande als DJ bei Burschenbund-Party ohne Polit-Folgen

Tradition hat eben nicht nur der Ball, sondern auch besagte Gegendemo und laute Kritik im Vorfeld. Die SPÖ sieht in dem Ball - ebenso wie Grüne und die Demo-Veranstalter "Linz gegen rechts" - eines der größten Vernetzungstreffen der extremen Rechten in Europa und kritisiert zudem, dass die Veranstaltung unter dem Ehrenschutz von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) steht. Und: Die Landes-SPÖ ist ebenso wie mehrere weitere SPÖ-Organisationen sogar Teil des Bündnisses "Linz gegen rechts".

Umso mehr verwunderte es, dass die After-Party nicht nur im Lokal eines SPÖ-Gemeinderats stattfand, sondern auch der SPÖ-Landtagspräsident persönlich für Musik sorgte. Er sei schon vor längerer Zeit gefragt worden, ob er für eine Geburtstagsparty in dem Lokal auflegen könne, so Binder am Montag. Erst später sei er gefragt worden, ob es okay sei, wenn ein paar Leute vom Burschenbundball auch in das Lokal kommen - es dürften 50 bis 60 gewesen sein. Dass die Feier auf der Website des Balls als offizielle Afterparty angekündigt war, sei ihm aber nicht klar gewesen, denn diese sei zunächst in einem anderen Lokal geplant gewesen und dann offenbar in jenes des SPÖ-Gemeinderats verlegt worden.

Nachdem ÖVP und Grüne schon am Montag von einer Doppelmoral" und einem "ziemlich absurden Bild" der SPÖ sprachen, erhielt Binder am Dienstag Rückendeckung vom politisch entgegengesetzten Lager. In einem offenen Brief kommentiert der Präsident des Burschenbundballs, der frühere freiheitliche EU-Abgeordnete Franz Obermayr-Schreiber, die Aufregung mit "Geht's eigentlich noch". Sollte man sich nicht "darüber freuen, dass Menschen mit mutmaßlich unterschiedlichen politischen Einstellungen miteinander tanzen, Musik hören und ein Glas trinken", sieht er darin ein Gegenstück zur derzeit "zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft". Die in Oberösterreich im Landtag vertretene MFG meinte: "Wie zu Corona-Zeiten: SPÖ und Co fordern Gesinnungs-Apartheid in der Gastronomie."