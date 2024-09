300 Einwendungen gegen Umwidmung des Linzer Grüngürtels

Zuvor schon hatte die Initiative "Rettet den Grüngürtel" mit über 7.000 Unterschriften eine massive Ablehnung des Projektes gezeigt. Gerda Lenger, Sprecherin der Initiative, ist überzeugt: "Über 300 Menschen haben mit ihrer persönlichen Einwendung gegen diese - angesichts der bereits empfindlich spürbaren Auswirkungen Klimakrise - geradezu absurde Grünland-Zerstörung ein starkes Zeichen gesetzt."

Weniger Tropennächte im kühlen Dornach

Ein Grund für die Kritik: die klimabedingten Unterschiede, auf die viele Einwendungen hinweisen. In den Linzer Stadtteilen mit hohem Anteil an Grün, wie im betroffenen Dornach (12), aber auch im südlichen Stadtteil Ebelsberg (11) wurden im heurigen Hitzesommer wesentlich weniger Tropennächte gemessen, als etwa in der Innenstadt. Denn bei der Messstelle bei der Otto-Glöckel-Schule ist die Temperatur in 25 Nächten nicht unter 20 Grad gesunken.

Eine weitere Verbauung in Dornach würde auch dort zu einer Verschärfung der Hitzebelastung führen. Darüber hinaus gilt der Bereich, der umgewidmet werden soll, als Kaltluftschneiße für ganz Linz. Deshalb hat die Stadt zumindest ein begleitendes Klimamonitoring für die Planungen in diesem Bereich beschlossen.