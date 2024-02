Spanisches Facelifting für Promenadenhof, Theater und Redoutensäle

Das Salzburger Architekturbüro Eidos ruht auf den Säulen von Architektur und Denkmal und ist darauf spezialisiert, die historische DNA von Gebäuden zu erforschen und freizulegen.

Ingennus gehört zu den Top 30 Architekturbüros von Spanien, hat sich auf die Planung nachhaltiger und innovativer architektonischer Lösungen konzentriert und ist in ganz Europa tätig. Zu den erfolgreich durchgeführten Projekten gehört die Restaurierung des historischen Bahnhofs von Canfranc, der in ein 5-Sterne-Hotel in den Pyrenäen umgewandelt wurde und mehrere nationale und internationale Auszeichnungen erhalten hat.

Komplettiert wird die Bietergemeinschaft von haro Architects, ebenfalls in Salzburg beheimatet. Die beiden Architekten haben sich - passend zur Bietergemeinschaft - vor 20 Jahren beim Studium in Madrid kennengelernt. Das Architektenteam plante unter anderem die Sanierung der Stiftskirche St. Peter in Salzburg. Neben privaten und öffentlichen Neubauten liegt der Fokus bei zeitgemäßen Erweiterungen von Bestandsobjekten