Linzer Puppentheater: Alle ziehen sich gleich an

Da sieht man große, dürre Gestalten mit grantigen Gesichtern, die die aberwitzigsten Kleidungsstücke zur Schau stellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Menschen im normalen Leben so was jemals tragen würden.

Heute geht es bei mir um Mode, obwohl ich da eigentlich nicht so richtig mitreden kann, weil ich sowieso immer das Gleiche anhabe, und meine Frisur ändert sich auch nie. Aber ich sehe manchmal Bilder von kuriosen Modeschauen, wo ich schon recht staunen muss.

Was mir aber bei anderen Leuten wiederum auffällt, ist, dass sie alle irgendwie gleich ausschauen wollen. Kleidung, Schuhe, Frisur, einer sieht aus wie der andere. Und ich finde es auch recht lustig, wenn sich alle gleich schminken, damit sie dieselben Gesichter haben.

Es ist, als würde irgendwer oder irgendwas den Leuten befehlen, wie sie auszusehen haben, sonst wären sie nicht „in“, und sie tun dann brav, was ihnen gesagt wird.

Turnschuhe zu festlicher Kleidung

Vor einiger Zeit war es noch undenkbar und verpönt, dass man zu festlicher Kleidung bequeme Turnschuhe trägt, heutzutage ist es cool. Und die weiten Hosen, die um die Beine schlackern, sieht man derzeit auch überall. Unsere Omama hat so was vor dreißig Jahren getragen, und sie bereut es jetzt, dass sie diese alten Sachen nicht aufgehoben hat.

Und noch etwas: Alle wollen die gleiche Frisur haben, Mädchen und Buben. Von den großen Leuten rede ich erst gar nicht. Doch da gibt es zum Glück auch diejenigen, denen das alles egal ist, sie ziehen das an, was ihnen gefällt, sie geben sich so, wie sie sind und wie sie sich wohlfühlen. Diese Leute schauen sehr zufrieden aus, und vor allem, sie lächeln!

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.