Bruckner-Film: Annäherung an ein "rätselhaftes Genie"

Dann nähern sich Musikjournalistin Marie König und Schauspieler und Autor Michael Dangl diesem kaum zu fassenden Musiker, Künstler, Komponisten, einem der größten seiner Zeit, an.

In, wie Filmemacher Macho betont, nicht per Drehbuch vorgegebenen Dialogen, sondern in einem Gespräch zweier Bruckner-Auskenner, die bei den Dreharbeiten in fünf Tagen die Reise des Lebens von Anton Bruckner nachgezogen haben. Und sich an jedem Standort über Bruckner unterhalten und ausgetauscht haben.