Linzer Torte in der Dose: Bruckner lässt sich's freudig schmecken

Anton Bruckner ist in diesem Jahr in Linz allgegenwärtig. Also muss er auch auf die Dose, in der das berühmteste Mitbringsel aus Linz, die Linzer Torte, gerne eingepackt wird. "Bruckner liebte Powidl und G'selchtes", weiß Konditormeister Leo Jindrak bei der Präsentation des neuen Dosendesigns zu erzählen. Aber offenkundig schmeckt dem großen Komponisten auch die Linzer Torte. Zumindest lässt die junge Künstlerin Sarah Braid den gerne als grantig beschriebenen Anton Bruckner in ihrer Grafic Nouvel schmunzelnd in ein Stück Torte beißen.

© Sarah Braid

Braid hat an der Kunstuni Linz zeitbasierte und interaktive Medienkunst studiert, arbeitet als Grafikerin und Illustratorin und zeichnet Comics und Cartoons. Als gelernte Linzerin könne sie zu einem guten Stück Linzer Torte zum Kaffee niemals nein sagen. "Ob Bruckner die Linzer Torte gerne gegessen hat, wissen wir nicht", räumt die Künstlerin ein, "mein Design zeigt ihn, wie er sich in einer Komponierpause genüsslich ein Stück gönnt."

© Linz Tourismus

Ein lächelnder Anblick, den man auf historischen Bildern nicht so oft zu sehen bekommen, weiß Braid, Apropos Bruckner ansehen: Die Torten-Dose ist auch Teil der Sonderausstellung im Nordico Stadtmuseum "It's me, Toni", zu der sich sieben Künsterlinnen aus unterschiedlichen Disziplinen mit Anton Bruckners Identität und seinem Leben auseinandergesetzt haben. Linz-Tourismus-Chefin Marie-Louise Schnurpfeil trägt zur Präsentation der neuen Dose passend stylische Anton-Bruckner-Ohrringe und ist überzeugt, dass die "Linzer Torte in der Bruckner-Dose das charmanteste Linz-Souvenir im Jubiläumsjahr" ist. Die Dose, die heuer zum zehnten Mal präsentiert wird und von Künstlerinnen und Künstlern wie Christian Ludwig Attersee, Susanne Purviance, Johann Jaschke oder Skero gestaltet wurde, sei "ein Erfolgsprodukt der Zusammenarbeit von Tourismus und Kultur in Linz", ist auch Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) stolz auf das Produkt, das sich mittlerweile zu einem begehrten Sammlerobjekt entwickelt hat.

© Linz Tourismus Linzer Torte, aktuell in der Designdose von Christian Ludwig Attersee

Die Dose gibt es bei zehn ausgewählten Konditoreien, Betrieben und in den Museumsshops von Lentos und Nordico zu kaufen, eine Dose samt Torte gibt es je nach Bäckerei ab etwa 13 Euro. Und am 2. September gibt es im "Entertainer" vor dem Alten Rathaus in Linz eine Verkostung der Linzer Torte mit verschiedenen Konditoreien.