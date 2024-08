Linz: Stabilitätspakt und weniger Macht für den Bürgermeister gefordert

Hitzewellen hin oder her, in Linz beginnt heute der heiße Herbst . Nein, vielmehr hat er am Dienstag begonnen, als die Lügen des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger in der Brucknerhaus-Affäre um seinen früheren Freund Dietmar Kerschbaum mit Lugers Geständnis offenkundig wurden.

Am Freitag folgte Lugers Rückzug auf Raten, jetzt bringen sich die Parteien für die Bürgermeister-Neuwahl in Stellung. ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart hat am Wochenende Familienfotos in Nussdorf am Attersee gepostet - Kraft tanken für neue Herausforderungen. Und meint damit die Neuwahl des Linzer Bürgermeisters.