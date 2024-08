Wien: Chaos und Ausfälle auf S-Bahn-Stammstrecke

Auf Gleis 4 und Gleis 5 stehen am Bahnhof Meidling zwei S-Bahn-Garnituren, "Nicht einsteigen", steht drauf, die Anzeigetafel zeigt an, dass die Züge ausfallen, ein Pärchen schaut ratlos auf die Anzeigetafel, ein Mann mit einem Fußball in der hat schüttelt nur den Kopf: "Da geht gar nichts." Immer wieder drücken Fahrgäste ungläubig auf die Knöpfe der Bahn, um einsteigen zu können bis sie realisieren: Es geht nicht. Der Schaffner verlässt den REX3 Richtung Praterstern schon in Meidling, ebenso alle Fahrgäste. Die Passagiere, die in Meidling noch eingestiegen sind, holt er noch aus dem Zug heraus. Dann setzt sich die Garnitur auf Gleis 4 in Bewegung. Ohne Fahrgäste. Sie wird für heute wohl in der Remise abgestellt.

© Josef KLeinrath Dieser Bub wollte eigentlich mit Mutter und Oma Richtung Praterstern fahren.

Gute Nerven sind am Sonntag für alle Öffi-Fahrer gefragt, die auf die S-Bahn-Stammstrecke angewiesen sind. Denn seit der Früh bis voraussichtlich 18.30 Uhr sind Zugfahrten zwischen den Stationen Wien-Meidling und Wien-Praterstern nur sehr eingeschränkt möglich. Öbb-Infomitarbeiter sind am Sonntagvormittag in Meidling keine zu finden, offenbar ist man der Meinung, dass Durchsagen und Anzeigen ausreichen müssen. Was es nicht ganz trifft. Ein Mitarbeiter der Wiener Linien dreht gerade seine Runde, wird häufig um Informationen gebeten. "Wir haben das auch erst in der Früh mitbekommen, dass die Schnellbahnen nicht fahren. Aber die Leute können eh mit der U-Bahn fahren", erklärt er den Hilfesuchenden. Dass die Sache problematisch ist, ist ihm klar: "Wenn mir so was in Paris passiert, wäre es auch blöd."

© Josef Kleinrath Ein Öbb-Servicemitarbeiter erklärt alternative Reisemöglichkeiten. Die meisten schickt er zur U-Bahn.

In der offiziellen Info der Öbb heißt es: "Aktuell verkehrt nur die Linie S 7 (Flughafenschnellbahn) zwischen Wien Praterstern und Fischamend und die Linie S 80 zwischen Wien Hütteldorf und Wien Aspern Nord mit Haltausfall in Wien Matzleinsdorferplatz." Mit dem gültigen Öbb-Ticket könne man zwischen Meidling und Praterstern aber auf die Verkehrsmittel der Wiener Linien umsteigen. Der Grund für die Ausfälle: Eine Verzögerung im Arbeitsablauf.

Öbb-Personalmangel als internes Diskussionsthema In Öbb-internen-Lokführergruppen ist der Personalmangel auch heute wieder ein großes Thema. So heißt es in einer Nachricht in der Gruppe: "Verzögerung im Arbeitsablauf = würd meinen des wird der Standardtext für wenig Rotkäppchen." Ein anderer schreibt: "Es dürfen heute auch keine Triebfahrzeuge getauscht werden am Hauptbahnhof, auch am Stellwerk sind viel zu wenig Leute." Und: "Naja, frei bekommst bei uns am Hauptbahnhof nicht, außer du gehst Krankenstand. Wird mittlerweile sogar so von unserem Stützpunktleiter an die Triebfahrzeugfahrer kommuniziert." Weitere Infos folgen.