KPÖ-Kandidatin Grünn: Warum Linz nicht Graz und Salzburg wird

Gerlinde Grünn ist eine von zwei Frauen, die in Linz mit fünf Männern um das Amt der Bürgermeisterin kandidieren. Sie geht für die KPÖ ins Rennen, eine Partei, die in anderen Landeshauptstädten längst zu Höhenflügen angesetzt hat: In Graz regiert die KPÖ mit Bürgermeisterin Elke Kahr, in Salzburg ist Kay-Michael Dankl Vizebürgermeister, der es zuvor in die Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl geschafft hatte.