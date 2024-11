Wahlkampf um EU Bürger: KI lässt Potocnik in 13 Sprachen sprechen

Lorenz Potocnik hat sich das in 13 Sprachen übersetzen lassen, um auch die rund 20.000 Wahlberechtigten unter den insgesamt 24.892 EU-Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld der Bürgermeisterwahl am 12. Jänner in Linz zu erreichen.

Eine Zielgruppe an Wählerinnen und Wählern hat er nun im Visier: Jene der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger - immerhin 20.000 davon sind wahlberechtigt am 12. Jänner.

„Leider fehlt es an Information vonseiten der Stadt, dabei wäre es gerade jetzt wichtig, dass EU-Bürgerinnen und EU-Bürger ihr Wahlrecht wahrnehmen“, pflichtet Christian Trübenbach von Linz plus seinem Bürgermeisterkandidaten bei.

Für 13 andere Nationen hat er sich einer Künstlichen Intelligenz bedient. Diese hat er seine kurze Botschaft auf Englisch, Polnisch, Bulgarisch, Portugiesisch, Rumänisch, Tschechisch, Slowakisch, Italienisch, Holländisch, Französisch, Spanisch, Dänisch und eben Finnisch übersetzen lassen - um die Menschen in ihrer Sprache anzureden und zu motivieren, zur Wahl zu gehen.

Potocniks Appell: "Try me"

Belgisch, Griechisch, Kroatisch, Lettisch, Schwedisch, Slowenisch und Ungarisch noch nicht zur Verfügung.

Und bestmöglich ihn zu wählen. "Try me", empfiehlt Potocnik zum Schluss - das ist auch sein Slogan, mit dem er die Bürgermeisterwahl bestreitet: "Try me - für die nächsten zweieinhalb Jahre".