Auch nach Luger-Rücktritt "wird roter Farbtopf angerührt"

Es war der erste Akt in der ersten Gemeinderatssitzung der Nach-Luger-Ära in Linz. Dietmar Prammer (SPÖ) ließ sich von seiner Fraktion einstimmig zum ersten Vizebürgermeister wählen. So konnte er schon jetzt den Platz des zurückgetretenen Klaus Luger einnehmen, ehe ein neuer Bürgermeister gewählt ist.

© Josef Kleinrath

Politisch ging es rasch zur Sache - mit der Aktuellen Stunde der ÖVP zum Thema Machtmissbrauch in Linz. "Für wen machen wir in diesem Haus Politik?", stellte ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart eine Frage in den Raum, "machen wir Politik für die Menschen oder für die SPÖ?"

Hajart wunderte sich, dass es zu Sitzungsbeginn kein einziges Wort zur Brucknerhaus-Affäre gegeben hat. Für ihn werde "das System Luger, das System SPÖ" fortgeschrieben, das seit 80 Jahren aufgebaut und nun am LIVA-Skandal ersichtlich wurde. Dann erinnerte er an den SWAP-Skandal, der der Stadt letztlich 45 Millionen Euro gekostet hat, und an die SPÖ-Aktenaffäre. Und gab gleichzeitig bekannt, seine Mandate in den Aufsichtsräten zurückzulegen und diese nicht parteipolitisch nachzubesetzen.

SPÖ-Gemeinderat Florian Koppler versicherte völliges Interesse der SPÖ an der Aufklärung. Neue Strukturen in der Holding stellt er infrage: "Was ist denn die Alternative zur Holding-Struktur? Das macht keinen Sinn, weder steuerlich noch im Sinne einer schlanken Verwaltung." Überdies sei die Holdingstruktur 2017 von fünf Parteien gemeinsam beschlossen worden. Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) fordert ein: "Wir müssen schauen, das Vertrauen in unsere Stadt wieder zurückzugewinnen. Wir müssen unsere Strukturen so umbauen, dass Kontrolle funktioniert." Sie fordert deshalb eine Stärkung aller Kontrollorgane in der Stadt. Dass Koppler nun die Holding-Struktur verteidigt, ehe sie überprüft wird, wundere sie. Ebenso Hajarts für sie überraschender Rückzug aus dem Linz-AG-Aufsichtsrat.