Linz bekommt 2024 LGBTIQ*-Zentrum und queere Stadtführungen

Zudem erforscht das Stadtarchiv aktuell die Verfolgung von homosexuellen Personen durch das nationalsozialistische Regime. Dabei sollen Lücken in der Forschung zur Stadtgeschichte geschlossen werden. Ergebnisse der Forschung sollen in Zukunft laufend in die Stadtführungen eingebaut werden.

Neue Veranstaltungen

Am 11. April findet das erste Linzer LGBTIQ*-Forum im Neuen Rathaus mit Infoständen verschiedener Vereine, Vorträgen und Austauschmöglichkeiten mit Expertinnen und Experten. Der Musikpavillon auf der Donaulände soll heuer auch erstmals von LGBTIQ* Kunstschaffenden bespielt werden.

Außerdem wird der Künstler Karl M. Sibelius am 19. Juni mit seinem Programm „Karli Bua“ im Botanischen Garten auftreten. Am 20. November ist ein Themenabend anlässlich des "Transgender Day of Remembrance" geplant. Dies ist ein Tag der Erinnerung, der an die Opfer transphober Gewalt erinnert und auf diese Problematik aufmerksam macht.

