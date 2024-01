Es werde Licht: Linz sagt Angsträumen den Kampf an

Angsträume erzeugen ein Gefühl der Unsicherheit. Schuld daran sind meist unübersichtliche oder schlecht ausgeleuchtete Wege.

Linzerinnen und Linzer können seit 8. Jänner solche Angsträume bei der Stadt Linz einbringen, um die Beleuchtung von dunklen Ecken und Plätzen zu verbessern. Die Idee dazu entstand bei dem Forum "Sex and the City - So viel Frau steckt in unserer Stadt", bei dem über gendergerechte Stadtplanung diskutiert wurde.

