"Gruselige Daten": Linzer Stadtklimatologe zieht Oktober-Bilanz

Für Platz 1 würde es eine Abweichung von 2,75 Grad nach oben in beiden Monaten "brauchen". Was laut Statistik nur sehr selten vorgekommen sei, so Horak.

Er sagt aber auch deutlich, dass "der Klimawandel durch die Menschheit immer weiter befeuert wird und immer weiter Fahrt aufnimmt". Die ersten Prognosen lassen laut Horak jedenfalls für Europa auch für die letzten beiden Monate höhere Temperaturen erwarten.

Alleine das Jahr 2023 hat drei Monate (Jänner, September, Oktober) gebracht, in denen die Abweichung mehr als drei Grad plus betragen hat. Und nur der April war kälter.

Und nur an fünf Tagen hat es Niederschlag in Linz im Oktober gegeben - mit nicht einmal 30 Milliliter Regen.

Das Wetter der nächsten Tage

Morgen, Dienstag, wird wieder Regen dazukommen - in fast ganz Oberösterreich. Heute, Montag, bleibt es trocken, bei Temperaturen bis 22 Grad. Allerheiligen beginnt in tiefen Lagen mit Nebel, der sich bald auflösen sollte. Der Feiertag sollte großteils sonnig werden, bei Temperaturen bis 19 Grad.