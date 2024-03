Klimatologen und Naturschutz gegen PV-Anlage

Beste Voraussetzungen für eine entsprechende Widmung, findet SPÖ-Planungsstadtrat Dietmar Prammer , der das Projekt deshalb in der Vorwoche groß präsentiert hat. Samt der Erklärung, dass es positive Stellungnahmen für die nötigen Schritte gebe.

Auf 13 Hektar Fläche im Süden von Linz, einer derzeit „landwirtschaftlich genutzten Fläche in Privatbesitz mit mäßiger Bodenqualität“ soll nahe eines Umspannwerks eine große Photovoltaikanlage errichtet werden.

Areal „nicht geeignet“

In den Stellungnahmen liest sich das nicht so positiv, wie das bei der Präsentation dargestellt wurde. Im Gegenteil. „Aus stadtklimatologischer Sicht ist das Areal nicht für eine PV-Freiflächenanlage geeignet“, sagt die städtische Abteilung für Technik, Planung und Umwelt.

Und sie begründet das auch schlüssig mit Blick auf die für Linz entwickelten Klimaszenarien. Denn das Feld, auf dem die Sonnenkollektoren errichtet werden sollen, liegt am direkten Weg jener Luftleitbahn, über die kühle Luft aus den Auen der Traun in die Siedlungsgebiete strömt und diese in Hitzewellen abkühlt.

Wo kühle Luft entsteht

Außerdem entstehe in diesem Bereich des Feldes auch kühlere Luft. Deshalb sei der Bereich ungeeignet. Darüber hinaus wird betont, dass zum Erreichen der Klimaziele für Photovoltaikanlagen längst andere Prioritäten festgeschrieben seien: Etwa die Nutzung von Dachflächen, versiegelten und vorbelasteten Flächen.