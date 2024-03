Erste Photovoltaik-Anlage auf Freifläche im Linzer Süden geplant

Bis 2040 will die Stadt Linz klimaneutral werden. Um das zu erreichen, plant die Stadt mit einer “PV-Offensive“ die Errichtung von rund 100 Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Noch in diesem Frühjahr soll mit der Umsetzung begonnen werden. 2027 soll die Offensive fertig umgesetzt sein.

Ein erstes Projekt für eine Fläche südlich der Dallingerstraße und des Gewerbegebietes Franzosenhausweg wird dem Linzer Gemeinderat am 21. März vorgelegt. Für die Umsetzung des Projekts ist eine Sonderwidmung für Photovoltaikanlagen erforderlich.

Die 13 Hektar im Süden von Linz sind landwirtschaftlich genutzte Flächen in Privatbesitz mit mäßiger Bodenqualität. In der Nähe befindet sich ein Umspannwerk – die Voraussetzungen für eine Photovoltaik-Anlage sind also gegeben.

Für das Land Oberösterreich sollen Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen bisher nur geringe Priorität haben. Vordergründig werden Anlagen auf Dächern gefördert. Diese würden auch von Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) bevorzugt, es fehle aber die Handhabe.

PV-Pflicht bei Neubau

Es gäbe derzeit keine Möglichkeit, Hausbesitzer zur Errichtung einer PV-Anlage zu verpflichten. Weiters würden auch verbaute Flächen wie an Gleisanlagen und Autobahnen priorisiert. Hier wurden zwar entsprechende Förderprogramme erarbeitet, doch würde es sich dabei um Privatgrund handeln, die Stadt könne auch hier niemandem eine PV-Anlage aufzwingen.