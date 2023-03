Klimaneutrale Stadt: Linz kooperiert mit Climate Lab

Partner in Sachen Klimaschutz – das ist auch für Linz eine Voraussetzung, um gesetzte Ziele wie die klimaneutrale Stadt 2040 zu erreichen. In Wien bietet das Climate Lab Innovations- und Kollaborationsprogramme an, in denen Unternehmen und Verwaltungen sowohl als Impulsgeber als auch als Entwickler und Nachfrager für Lösungen zusammenarbeiten.

Mit März ist die Stadt Linz als zweite Stadt nach Wien eine strategische Kooperation mit dem Climate Lab eingegangen.