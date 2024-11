Schobesbergers 15-Jahres-Feier wurde zum Grünen Wahlkampfauftakt

Ganz in Grün ragte das OK-Mediendeck an diesem Donnerstagabend in den schwarzen Linzer Nachthimmel. Kein Wunder, hatte Klima- und Frauenstadträtin Eva Schobesberger von den Grünen zu einem besonderen Jubiläum geladen.

Seit genau 15 Jahren ist die 48-Jährige Stadträtin in Linz. "Du bist eine mutige Kämpferin und hattest einen starken Impact auf Linz", richtete ihr die hochschwangere Justizministerin Alma Zadić per Videobotschaft aus.

Und brachte gleich zur Sprache, worum es an diesem Abend noch viel mehr ging, als um die vergangenen 15 Jahre: "Du hast gezeigt, wie mutige Frauenpolitik geht. Linz braucht dich als Bürgermeisterin." Denn, und das ist kein Geheimnis, Schobesberger tritt als Kandidatin zur Bürgermeisterwahl in Linz am 12. Jänner an. Diese Veranstaltung war auch als Motivation für die nächsten Wochen gedacht.

© Josef Kleinrath

Lob von den Landesgrünen Die vergangenen 15 Jahre sollten dazu eine Basis liefern. "Ohne dich gäbe es keine 7.000 Bäume in Linz und kein Klimawandelanpassungsgesetz", ist Dagmar Engl, stellvertretende Landeschefin der Grünen, überzeugt. Und sie sagte stellvertretend für den Grüngürtel, der nicht zuletzt durch Schobesbergers Zutun gerettet wurden, und für viele Mädchen und Frauen in Linz "Danke" an Schobesberger, "wir brauchen mehr Bürgermeisterinnen in diesem Land, du wärst eine gute Wahl." Elke Welser von der Beratungsstelle Lena pflichtete ihr bei: "Auf dich ist einfach Verlass." "Gemeinsam auf Demos" Aber auch die Jugend fühlt sich von Schobesberger vertreten. Daria Danner streut ihr Rosen, nicht nur, weil sie gemeinsam auf vielen Demonstrationen waren: "Von der Schule und der Direktion gab es keine Unterstützung, als es in meiner Schule ein Beliebtheitsranking der Mädchen online ging", schildert sie einen Fall, der heuer in Linz für Aufregung gesorgt hat und von dem sie selbst betroffen war.

Schobesberger habe ihr zugehört und sie unterstützt. Schützenhilfe aus ganz Österreich Unterstützung verspricht Schobesberger auch die Grüne Stadträtin aus Salzburg, Anna Schiester. Sie verbindet mit Schobesberger die gemeinsame Arbeit am Linzer Wahlprogramm, hier gelungene Erfolge sind Vorbild für ihre Arbeit in Salzburg, etwa der autofreie Hauptplatz. Aber sie weiß: "Für Grüne ist es zur Zeit nicht einfach, Politik zu machen, aber es ist notwendiger denn je. Deshalb braucht es Frauen wie dich, die aufstehen und sagen: Ich tu mir das an."

Kämpferische Wahlrede Und Schobesberger selbst? War erst sehr gerührt, dann kämpferisch - so wie es ihr auch zugeschrieben wird. „Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir, wenn wir 15 Jahre in die Zukunft also in Richtung 2040 schauen, sehen, dass es gut wird", betonte sie, "dass unser Linz schön ist. Ich sehe da ein grünes Linz mit kleinen Sonnenkraftwerken auf den Dächern, einem Baum vor jeder Haustür, lebendigen Straßen und Kindern, die draußen spielen."