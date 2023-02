Großeinsatz in Oberösterreich nach angeblichem Tötungsdelikt

Ein offenbar verwirrter Anrufer, der sich selbst einer Bluttat bezichtigte, hat am Mittwoch in Schärding einen Großeinsatz ausgelöst. Der 19-Jährige hatte der Polizei mitgeteilt, dass er am Vortag Drogen konsumiert und in dem Zustand jemanden getötet habe. Daraufhin rückte das Sondereinsatzkommando Cobra nebst Hundestaffel aus, um rasch festzustellen, dass das mutmaßliche Opfer wohlauf war, wie die Polizei versicherte.