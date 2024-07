"Geköpfte Maria": Polizei hat einen Tatverdächtigen im Visier

Neue Installation im Mariendom

In dieser Reihe steht am Donnerstag, 19 Uhr, auch die nächste Eröffnung an - "They call me Mama", eine Rauminstallation von Katharina Struber. Die Künstlerin studiert an der Kunstuni Linz und an der Kunstakademie Düsseldorf und thematisiert Familie als Beziehungsgeflecht jenseits der Kernfamilie und der biologischen Herkunftsfamilie, als „sich verwandt machen“ in Form einer globalen Fürsorgegemeinschaft.