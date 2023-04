Escort-Mord in Ternberg (OÖ): Prozess startet am Montag

Ternberg, Oberösterreich, im September 2022: Eine junge Escort-Dame aus Rumänien wird zu einem Haus in der kleinen Gemeinde bestellt. Dort wartet ein Mann auf sie - es soll sich um ihren späteren Mörder handeln- hier lesen Sie das Protokoll einer Mordnacht.

Dieser 35-jährige Österreicher steht am kommenden Montag vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, die Frau getötet zu haben. Erst habe er ihr wuchtige Faustschläge versetzt und gewürgt - sie ist erstickt, am eigenen Erbrochenen.

Der Mann soll laut Anklage auch nicht von der Frau abgelassen haben, als sie bereits gestorben war. Laut Anklage habe der Mann den Leichnam der Frau mehrfach misshandelt und ihr mehrere Bisswunden zugefügt. Deshalb wird der Österreicher wegen Mordes und wegen Störung der Totenruhe angeklagt.

Der Fall sorgte für große Aufregung, weil Bekannte der getöteten Frau die Polizei alarmiert hatten. Diese hatte an einer falschen Adresse gesucht.