Erstes Treffen mit der neuen Rektorin der Linzer Digital-Uni

Das war eine gute Gelegenheit, auf einen gemeinsamen Start hinzuarbeiten: Die designierte Gründungsrektorin des Institute of Digital Sciences Austria (IDSA), Stefanie Lindstaedt, und die Vorsitzende des Gründungskonventes, Claudia von der Linden, waren am Donnerstag bei Landeshauptmann Thomas Stelzer in Oberösterreich zu ausführlichen Gesprächen zu Gast.

Themen waren vor allem rechtliche und organisatorische Fragen und die Zusammenarbeit mit dem Land OÖ. Auch der Zeitplan wurde diskutiert.