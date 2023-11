Neue Universität in Linz will "Transformer" ausbilden

IT:U - Interdisciplinary Transformation University Austria. So will die Digitaluni ab sofort genannt werden, und so wird sie auch auftreten. Das Kürzel "IDSA" wird aus der Öffentlichkeit verschwinden, nur im Gesetz für die Organisation der neuen Hochschule, es ist die 23. in Österreich, bleibt dieser Name bestehen. Dieses Gesetz ist aktuell in Begutachtung.

Doktoratsstudium startet im Herbst 2024

Im Herbst 2024 soll das erste Doktoratsstudium starten, 2025 dann der erste Master. So genannte "Transformer" sollen ausgebildet werden. "Wer Mathematik oder Künstliche Intelligenz studieren will, ist an einer bestehenden Technischen Universität wie der JKU oder jenen in Wien oder Graz gut aufgehoben", legt sich Gründungsrektorin Stefanie Lindstaedt fest, "wir wollen Leute ansprechen, die schon etwas anderes studiert haben und in unseren sechs Lern-Labs lernen wollen, Technologien wie Virtual Reality, Roboter oder Ki anwenden zu können."

