Sieben Hektar Bodenverbrauch: Kritik an Linzer Digital-Uni

Parallel dazu läuft seit Ende Juni ein Architekturwettbewerb zur Errichtung der Digital-Uni. Das finale Ergebnis wird im März 2024 erwartet. Man werde sich auch mit den Entwicklungsabsichten der Universität abstimmen, erklärt Stadtrat Dietmar Prammer (SPÖ).

Im Zuge des Ars Electronica Festivals dieses Jahr wurde von der Kunstuniversität Linz bereits eine Variante der Digital-Uni designt und vorgestellt. Der Vorschlag der Studentinnen und Studenten wäre dabei eine Neugestaltung der Post City am Bahnhofsgelände als Campus gewesen.

Kritik von Linz Plus und Grüne

Diesen Vorschlag greifen Linz Plus und die Grünen auf und kritisieren die Zerstörung des Grüngürtels rund um die JKU. So sieht Linz Plus-Gemeinderat Lorenz Potocnik eine Chance für die neue Digital-Uni, die Innenstadt besonders zu beleben, wie es Innsbruck und Wien vorzeigen.

Der Bodenverbrauch von etwa sieben Hektar ist für ihn unverständlich. „Außer der räumlichen Nähe zur bestehenden Universität spricht nichts für den öffentlich schlecht angebundenen Standort auf der grünen Wiese“, sagt Potocnik. Post City oder Flächen im Makartviertel wie das Neubaugebiet zwischen Wiener Straße und Hauptbahnhof nennt er als mögliche Standorte.