Bis 2040: OÖ will über 10 Prozent weniger Privatautos

Mit dem Mobilitätskonzept will man bis 2040 über zehn Prozent weniger Autos auf den Straßen haben. Dafür sorgen nicht nur Maßnahmen des Landes sondern auch die Landflucht und der demografische Wandel.

Leitprojekte für Mobilitätswende

Mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft ändere sich auch das Mobilitätsverhalten. Über 65-jährige würden eher zu nicht-motorisierten Verkehrsmittel tendieren. Auch der weltweite Trend, dass Menschen in Richtung Zentralräume ziehen, begünstigt das Vorhaben. Immerhin gibt es in Städten 25 Prozent weniger motorisierten Individualverkehr als in ländlichen Gemeinden.

Man müsse den Menschen die Wahlmöglichkeit bewusst machen. "40 Prozent aller Wege sind unter fünf Kilometer", sagt Martin Pflegerl von der Gesamtverkehrsplanung und öffentlicher Verkehr. Das wäre eine perfekte Distanz für das Fahrrad.