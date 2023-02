Aufs Auto verzichten: Fasten geht auch beim Mobilitätsverhalten

Die katholische und evangelische Kirche hat nun die Aktion "Autofasten" ins Leben gerufen. Hierbei können durch eine Teilnahme die Spritkosten reduziert und umweltschädigende CO2-Ausstöße vermieden werden. Durchschnittlich 42% der oberösterreichischen Bevölkerung ab einem Alter von 16 Jahren sitzt täglich am Steuer. Nur 14 Prozent der Menschen sitzt nie hinter dem Steuer. Laut Daten der Statistik Austria sitzen weitere 29% mehrmals in der Woche hinter dem Lenkrad.

Michael Schwendinger, der VCÖ-Experte, ruft nun zur Teilnahme an der Aktion "Autofasten" auf. "Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, Gewohnheiten zu ändern, nicht nur beim Essen, sondern auch beim Mobilitätsverhalten." Jeder, der sich vorgenommen hat, in der Fastenzeit häufiger zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, ist eingeladen an der Initiative "Autofasten" teilzunehmen. Es gehe hauptsächlich darum, auf das Auto zu verzichten, so der VCÖ-Experte.

Laut dem VCÖ sei mit dem Autoverzicht einiges möglich, denn jeder zehnte Autofahrt ist in fußläufiger Distanz zu erreichen. Vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer und somit auch leicht mit dem Fahrrad zu schaffen.

Auch wenn nur ein Teil einer Strecke bereits mit dem Zug oder einem anderen öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelegt wird, trägt man zu einer erheblichen Reduktion des Verkehrs und somit auch zu einer Minimierung der Emissionen bei. Wenn man beispielsweise bis zum nächsten Bahnhof mit dem Auto fährt und die restliche Strecke mit dem Zug zurücklegt, beteilige man sich bereits an der Verbesserung der Klimabilanz.