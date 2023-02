Gleisausbau: Einschränkungen auf Westbahn zwischen Linz und Wels

Von 24. abends bis 27. Februar morgens kommt es zu einem Schienenersatzverkehr zwischen Linz und Wels.

Reisende werden gebeten, sich zeitgerecht vor Fahrtantritt zu informieren.

Für die umfassende Information der Reisenden werden die Abweichungen vom planmäßigen Verkehr zeitgerecht in die elektronische Fahrplaninformation Scotty (fahrplan.oebb.at) eingearbeitet. Zudem erhalten die Kundinnen und Kunden Auskünfte rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche beim ÖBB-Kundenservice unter der Rufnummer 05-1717 (Österreichweit zum Ortstarif), an den Ticketschaltern und im Internet unter www.oebb.at. Die ÖBB ersuchen ihre Kund:innen, sich bitte unbedingt zeitgerecht im Vorfeld über die Änderungen zu informieren und entsprechende Zeitreserven einzuplanen.