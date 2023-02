Tankstellenraub im Innviertel: Polizei sucht nach dem Täter

Ein maskierter Räuber mit einer Faustfeuerwaffe hat sich am Mittwochabend kurz vor Ladenschluss im Shop einer Tankstelle in Braunau versteckt und gewartet, dass die Kassierin das Geschäft abschließt. Dann zwang er die 56-Jährige, in die Personaltoilette zu gehen. Er räumte inzwischen die Kasse leer und flüchtete. Die Frau wagte sich nach einiger Zeit wieder heraus und verständigte die Exekutive.

Eine Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg, berichtete die Polizei. Der Unbekannte dürfte nur einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeutet haben.