Linz: Waffenverbot gilt auch für Ritter

Vielleicht eine noch friedlichere Atmosphäre als geplant ist an diesem Wochenende in der Linzer Altstadt zu erleben. Auf den Plätzen und in den Gassen des historischen Stadtteils geht bis Sonntag ein Adventmarkt der Mittelalterszene über die Bühne. Weil aber in der Altstadt seit 1. November ein rigoroses Waffenverbot gilt, müssen sich Ritter und Edelleute dem Gesetz beugen und Schwerter sowie Dolche in ihren Kemenaten lassen.

Zwischen dampfenden Glühweinkessel und duftenden Pfannen in den Freilufttavernen werden Händler, Gaukler und Handwerker mit ihren Künsten um die Gunst der Besucher buhlen. Zum mittelalterlichen Markttreiben gehören natürlich auch Jongleure und Artisten. Doch den im Programm noch angekündigten Fechtkämpfern musste heuer aufgrund der neuen Stadtgesetze bereits abgesagt werden.

Im Vergleich zu den früheren vorweihnachtlichen Mittelaltermärkten wird sich also heuer ein friedvolleres Bild bieten. „Das Waffenverbot wird ohne Wenn und Aber durchgezogen, da gibt es sicher keine Ausnahmen“, sagt Klaus Schobesberger, der Obmann der Linzer Wirtschaftskammer.