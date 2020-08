Linz stellt Konzept für Verkehr bis 2030 vor

Ambitioniert, aber realistisch – so bezeichnet Linzer Vizebürgermeister und Infrastrukturreferent Markus Hein (FPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz das neue Mobilitätskonzept der Stadt Linz. Bis 2030 soll damit der motorisierte Individualverkehr auf 51 Prozent und damit auf das Niveau von 1992 sinken.

210.000 Menschen arbeiten in Oberösterreichs Landeshauptstadt. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer muss pendeln: Zusammen mit Wirtschafts- und Freizeitverkehr werde laut Hein die Stadtgrenze täglich 300.000-mal passiert. Für Linz zu oft: „Wir möchten, dass die Wahlfreiheit im Vordergrund steht“, sagt Hein. Das heißt: Alternativen so attraktiv wie möglich zu gestalten, damit die Menschen freiwillig vom Auto entweder auf Rad, öffentlichen Verkehr oder anderes umsteigen.