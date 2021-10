Linz-Marathon: Der Laufsport humpelt noch

Zweieinhalb Jahre lang war Pause, zuletzt ging es in Linz im April 2019 über die 42,195 Kilometer. Umso wichtiger ist es laut Tröbinger, dass heute gelaufen werden kann. „Wenn wir wieder abgesagt hätten, wäre die Gefahr groß gewesen, dass im nächsten Jahr noch viel mehr Teilnehmer wegbrechen.“ Am 3. April soll es den nächsten Linz-Marathon geben, unter welchen behördlichen Auflagen auch immer.

Differenzierte Szene

Der Silvesterlauf in Peuerbach (Bez. Grieskirchen) soll jedenfalls stattfinden, und das schon zum 40. Mal. Das Ziel zum Jubiläum ist für Organisationschef Hubert Lang klar: „Wir möchten den 20.000. Finisher schaffen, das sollten wir erreichen.“ Alles in allem 19.100 Läufer sind bisher in Peuerbach ins Ziel gekommen.

Lang sieht die Szene differenziert: Beim Nachwuchs seien die Teilnehmerzahlen fast gleich, bei den Volksläufen gebe es zum Teil deutliche Einbrüche. „Kinder lassen sich nicht abhalten, die Erwachsenen sind noch vorsichtig.“ Generell nimmt Lang die Flaute eher gelassen: „Wir leben nicht vom Veranstalten, sondern machen es um des Sports Willen. Da können wir auch einmal mit 20 Prozent weniger Teilnehmern leben.“

Laut Lang gibt es auch bereits erste Kontakte mit der Elite. Peuerbach zieht traditionell Masse und Asse gleichermaßen an. So hat sich 2017 Peruth Chemutai aus Uganda in die lange, illustre Siegerliste eingetragen und heuer bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold im 3.000-Meter-Hindernislauf gewonnen.