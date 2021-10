Die Krankheit nach der Krankheit

"Habe es mir lange schön geredet"

Erfahrung. Sechs Wochen lag Christian S. aufgrund einer Covid-19-Infektion im Dezember 2020 im Bett, so stark erwischte ihn die Krankheit. „Ich war kurz vor dem Ersticken, hatte Schmerzen am ganzen Körper, Geruchs- und Geschmacksinn waren weg. Und ich hatte Angst, dass ich den nächsten Tag nicht überlebe.“ Ins Spital wollte der 43-Jährige nicht, er kämpfte sich daheim zurück. Als er wieder arbeiten ging, war die Belastung riesig: „Ich kam nach Hause und war jeden Tag wie tot, die Akkus waren leer, nichts ging mehr. Das ging einige Wochen so dahin, bis ich im April wieder in den Krankenstand gehen musste“, erinnert sich der Oberösterreicher.

Von 100 auf Null

An diesem Punkt war erstmals von Long Covid die Rede, der Arzt verschrieb auch Antidepressiva gegen die Niedergeschlagenheit. „Ich war ja davor fit, aktiv, hatte viele Hobbys. Das muss man erst mal aushalten, wenn das Leben ganz plötzlich von 100 auf 0 heruntergefahren wird.“ Eine Reha wurde genehmigt. Während dieser drei Wochen konnte Christian S. sein Lungenvolumen, das nur mehr bei 30 Prozent gelegen war, verdoppeln. Bei der Physiotherapie und in der Kraftkammer wurden die Muskeln langsam aufgebaut.

Bis heute leidet der Familienvater unter Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Schlafstörungen und kämpft vor allem mit der oft gehörten Prognose: „Sie werden nie wieder so werden wie vorher!“ Er habe sich seinen Zustand so lange schöngeredet, bis er nicht mehr konnte. „Nun ist die Erkrankung fast ein Jahr her. Umso länger alles dauert, desto schwieriger wird es, sich selbst auf diesem Weg der Heilung zu motivieren.“ Es gehe sehr wohl voran, aber eben langsam. Nach wie vor stehen Ergo- und Physiotherapie sowie der regelmäßige Besuch bei einer Psychologin und im Fitnessstudio auf dem Programm. Seiner Arbeit kann S. derzeit nur in Teilzeit nachgehen, er befindet sich in einem Wiedereingliederungsprogramm seines Arbeitgebers.

Auf die Beine kommen

„Von den Menschen rundum gibt es wenig Verständnis für Long Covid. Äußerlich sieht man mir ja nicht an, wie es mir wirklich geht. Dass Kleinigkeiten gleich zu einer großen Belastung werden und ich für alles länger brauche.“

Seinen Optimismus hat S. aber nicht verloren: „Ich schaue jetzt, dass ich wieder auf die Beine komme. Denn das Leben ist ja trotzdem interessant und spannend!“