Die Formel für den gesunden Schlaf

In meinen Seminaren bekomme ich oft die Frage gestellt, was ich bei Schlafstörungen machen kann und ich empfehle dann, einen Gedankenstopp vor dem Schlafen gehen einzuführen. Dieser gelingt, wenn Sie sich vorher regelmäßig einen Satz zu sich selbst sagen, der vor allem die sorgenvollen und grübelnden Gedanken des Tages für diesen Tag beenden. Der Satz kann lauten: „Meinen heutigen Tag schließe ich JETZT ab und freue mich auf einen tiefen und schönen Schlaf.“ Schicken Sie mir doch Ihre Erfahrungen an info@awaicheung.de, ob Ihnen der Gedankenstopp geholfen hat.

Yin und Yang harmonisieren

Meine heutige Qi Fit Übung ist das Harmonisieren von Yin & Yang: Sie stehen schulterbreit, die Arme werden mit dem Einatmen vorwärts angehoben, wobei die Handinnenflächen in Richtung Herz zeigen. Die Finger sind voneinander getrennt, leicht geöffnet und zeigen aufeinander. Der Blick ist konzentriert und nach vorn gerichtet. Kreisen Sie mit dem nächsten Einatmen die Arme langsam um das Herz (entgegen dem Uhrzeigersinn). Wiederholen Sie diese Bewegung achtmal. Der Blick bleibt nach vorn gerichtet. Die Gedanken richten sich dabei auf das Herz. Nach dem achten Mal kommen Sie wieder in die Ruheposition und legen dabei die Arme seitlich an den Oberschenkelaußenseiten ab. Wirkung: Die Zentrierung stellt das Gleichgewicht von Yin und Yang her und fördert die Harmonisierung des Körpers.

Awai Cheung ist Qigong-Lehrer, Dozent und Buchautor und lebt in Berlin und Grieskirchen