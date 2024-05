Linz - London: Ryanair fliegt ab Oktober vom Flughafen Hörsching

Was normalerweise zwei bis fünf Jahre dauert, nämlich eine neue Strecke in den Flugbetrieb aufzunehmen, gelang im Fall von Linz-London in einem Jahr. Von Wachstum und Entwicklung der Region durch das neue Angebot ist die Rede, von der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der Anbindung von Oberösterreich an eine europäische Großstadt.

Neuer Bahnhof Hörsching ab 2026

Apropos Anbindung: Die fehlt dem Linzer Flughafen derzeit, wenn es um das öffentliche Verkehrsnetz geht. Darauf angesprochen, sagt Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linzer Flughafens: "Erstens wurde die Taktung des bestehenden Busverkehrs bereits enger, alles wurde auf Elektro umgestellt. Außerdem beginnt derzeit die Realisierung des Bahnhofs Hörsching". Dieser Bahnhof soll Ende 2026 fertig sein, befindet sich direkt am Flughafen - "drei Minuten bis zum Gate", so Draskovits - und soll das Areal sinnvoll mit dem Linzer Bahnhof und der Innenstadt verbinden.