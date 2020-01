Linz: Initiative protestiert gegen Verbauung des Freinbergs

„Ging es am Beginn um die Rettung des Minigolfplatzes, so sehen heute viele Menschen den Grüngürtel in Gefahr. Hier wird bewusst mit Halbwahrheiten das politische Klima aufgeheizt“, sagt Luger.

0,005 Prozent

Seine Rechnung lautet wie folgt: Linz habe eine Fläche von 100 Quadratkilometern. Davon seien 53 Prozent Grünland. Das betroffene Grundstück mache somit nur 0,005 Prozent der Gesamtfläche des Grünlands aus.

Zudem sei eine Bebauung des Grundstücks schon bisher möglich gewesen. Die Umwidmung erschafft nur zusätzlich die Möglichkeit, Wohnraum darauf zu bauen. Auch sei die Minigolfanlage eher eine Baulücke als Teil des Grüngürtels.