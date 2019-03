Baustart für den Linzer Westring nach Verfahrensmarathon

„Ich möchte unterstreichen, dass wir in einem Rechtsstaat sind“, man müsse akzeptieren, wenn einmal alle Genehmigungen vorliegen, hielt Minister Hofer den Demonstranten entgegen. Für Pendler aus dem Mühlviertel werde der Westring eine enorme Verbesserung bringen, sagte er. Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP, bestärkte, dass der Westring zu den bedeutendsten und zugleich best geprüften Straßenprojekten in Oberösterreich gehöre. Wohl kaum ein Infrastrukturprojekt in der Republik sei aus so vielen Blickwinkeln geprüft worden. Um die Umsetzung habe man jahrzehntelang gekämpft, so Stelzer.

Derzeit ist in Linz mit der neuen „ Eisenbahn-Brücke“ ostwärts eine weitere Straßenquerung über die Donau in Bau. Sie soll ab 2020 fertig sein.