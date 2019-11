Für die Linzer Ostumfahrung wird es schwierig

Unterstützung kommt dazu vom Linzer Stadtchef Luger: „Wir haben enormen Druck am Schienenverkehr. Ich bin mit den Grünen einer Meinung, dass die Kapazitäten für den Individualverkehr in Linz sind ausgeschöpft sind. Jetzt ist endlich der Ausbau des Schienenverkehrs zu vollziehen“. Er sei dagegen, dass an der Ostumfahrung geplant wird, solange nicht die Verträge für drei konkrete entlastende Schienenprojekte unterzeichnet seien, sagt Luger. Damit meint er den Ausbau der Mühlkreisbahn, eine Schnellbahn auf der Westbahn nach NÖ und eine neue Bahntrasse von Linz nach Pregarten.

Ein gemeinsamer Nenner findet sich trotz aller Differenzen unter den oberösterreichischen Parteien. Alle verlangen die „Nahverkehrsmilliarde“, die die Regierung Kurz-Strache zugesagt hat, auch von der neuen Bundesregierung.

Parallelen zur A26

Die Debatte um die Osttangente weckt Erinnerungen an das jahrzehntelange Tauziehen um den Linzer Westring, A26. Dessen erster Bauabschnitt wurde mit dem Spatenstich für die neue vierte Linzer Donaubrücke im heurigen Februar gestartet. Fertiggestellt soll die gesamte Westroute zwischen dem Linzer Zentrum und Urfahr im Jahr 2031 sein. Die aktuellen Projektkosten werden mit 668 Millionen Euro beziffert.

Bereits in den 1970ern entstand die Idee für den Bau einer Westtangente, in den 1980ern scheiterte das Projekt vorerst an Protesten der Bevölkerung. 2000 verständigte sich die Politik auf einen Neustart, 2004 wurde das Vorprojekt beim Verkehrsministerium eingereicht. 2011 einigten sich Bund und Land, dass der Westring nur in abgespeckter Form gebaut wird.

Übrig blieben 4,7 Kilometer Autobahn samt Donaubrücke, die auch keinen Ring mehr bilden. Nach einem positiven erstinstanzlichen UVP-Bescheid 2014 wurde vor der Landtagswahl 2015 unter Landeshauptmann Josef Pühringer, ÖVP, medienwirksam Spatenstich gefeiert. Das erwies sich als verfrüht, denn gegen den Bescheid wurden sieben Beschwerden eingelegt, die im Sommer 2017 abgewiesen wurden.

Durch den Westring sollen 2030 nicht 62.000 Autos täglich die zentrale Linzer

Nibelungenbrücke queren, sondern knapp 39.000.