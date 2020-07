Linz: Autofreier Platz? „Es geht doch!“

Genug Platz für alle

Und jenen, die meinen, dass es auf der Nibelungenbrücke eine eigene Fahrspur für Radler brauche – weil es am schmalen Geh- und Radweg zu gefährlichen Situationen komme – lässt der Verkehrsstadtrat ausrichten: „Auf der Nibelungenbrücke ist genug Platz, wenn sich jeder Radler an die Fahrtrichtung halten würde. Das passiert aber nicht, obwohl das keine Empfehlung, sondern eine Vorgabe ist“ kritisierte Hein scharf.

Also ein Schuss in den Ofen für die Bewegung, die sich laut eigenen Angaben aus verschiedenen Aktivisten aus der Klimaschutzbewegung sowie aus der Verkehrswende zusammensetzt? „Nein“, sagt Andreas Schütz aus dem Leiterteam von „Autofreitag“. „Der Probebetrieb wurde zu schnell aufgegeben. So etwas braucht Zeit“, sagt er.