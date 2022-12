Linz: 25-Jähriger wird nach versuchtem Raub in Tankstelle festgenommen

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Linz nach einem versuchten Raub in einer Tankstelle festgenommen worden. Der Mann hatte Geld verlangt. Als die Angestellte der Aufforderung nicht sofort nachkam, verließ er den Tatort ohne Beute. Im Zuge einer Fahndung wurde der Bosnier aus Linz unmittelbar neben der Tankstelle in einer Müllinsel gefasst und festgenommen, berichtete die Polizei.

Der Täter betrat gegen 21 Uhr eine Tankstelle im Linzer Stadtteil Bindermichl-Keferfeld und hielt Ausschau nach der Mitarbeiterin. Der Mann war mit einer Faschingsmaske maskierte und trug einen roten Rucksack und einen Schlagstock bei sich.

Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei seiner Einvernahme war der 25-Jährige geständig. Er wird in die Justizanstalt Linz überstellt.