Er war einmal Polizist des Jahres: Der Exekutive den Rücken gekehrt

Dass die Anforderungen an Polizeischüler hoch sein müssen, um die Qualität zu wahren, glaubt auch Kruckenfellner. Ändern müsste sich die Vereinbarkeit von Job und Freizeit. „Würde man die Dienste an die Vorstellungen der jungen Generation anpassen, würden mehr zur Polizei gehen. Dann schließe auch ich nicht aus, irgendwann zu dem Job zurückzukehren, den ich eigentlich so liebe.“

* Namen wurden von der Redaktion geändert