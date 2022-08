Polizei hat ein Nachwuchsproblem

In den vergangenen fünf Jahren wurden im BZS Eisenstadt in Summe 13 Lehrgänge durchgeführt. Neun für den fremden- und grenzpolizeilichen Bereich mit 223 Teilnehmern (58 Frauen und 165 Männer) und vier Grundausbildungslehrgänge mit 110 Teilnehmern (28 Frauen und 82 Männer). Richtig in Schwung gekommen sind die Lehrgänge erst wieder im Zuge der Flüchtlingskrise 2015. Die Ausbildung dauert zwei Jahre, Grenzpolizisten durchlaufen eine sechsmonatige Basisausbildung, um rasch verfügbar zu sein, und holen die restlichen eineinhalb Jahre später nach.

Sucht man nach Gründen für die enden wollende Begeisterung für den Polizeiberuf, bekommt man Antworten, die man auch aus Tourismusbetrieben vernimmt: Arbeiten am Wochenende oder nachts möchten manche nicht so gern, stattdessen stehen geregelte Arbeitszeiten und möglichst wenig Überstunden ganz oben auf der Wunschliste. Dazu kommt das kleiner werdende Reservoir an verfügbaren Arbeitskräften: „Wir fischen alle im selben Teich“, kommentiert der oberste Personalvertreter der Polizei im Burgenland, Andreas Hochegger, das Buhlen um polizeilichen Nachwuchs. Er sorgt sich auch um die Aufrechterhaltung des Personalstands, wenn mehr Polizisten in Pension gehen als nachrücken. Noch könne man die Abgänge kompensieren, sagt Vizepolizeichef Fasching. 1.775 Mitarbeiter hat die LPD Burgenland und damit mehr Köpfe als Planstellen – aufgrund der Belastung durch Grenzkontrollen gerechtfertigt, so Fasching.