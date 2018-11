Leopoldimarkt: 3000 stürmen Furthmühle

Die Mühle hat früher 20 Leute beschäftigt und war damit der größte Arbeitgeber in Pram. Denn es gehörte eine Landwirtschaft mit 20 Hektar Grund und ein Sägewerk dazu. Der Name kam von Furt, jener Stelle, wo man den Pram-Bach durchqueren konnte. Die Pram entspringt im fünf Kilometer entfernten Hausruckwald. Wimmersberger: „Der Wasser hat ein relativ starkes Gefälle, das es in der Vergangenheit ermöglicht hat, im Ort zehn Mühlen zu betreiben.“

Pram hat heute rund 1700 Einwohner. Ein Einschnitt war der Bau der Innkreisautobahn im Jahr 1987, die das Gemeindegebiet durchschneidet. Viele Bauern waren davon betroffen, sie mussten Gründe abtreten, der Ruf der Gemeinde litt. Die Bewohner konnten die Installierung von Lärmschutzwänden durchsetzen. Heute sehen die Pramer die Autobahn als Potenzial, denn sie sind in 45 Minuten im 75 km entfernten Linz. Umgekehrt sind die Linzer in 45 Minuten über die Abfahrt Haag/H. in Pram, um den Leopoldimarkt besuchen zu können.